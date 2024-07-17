Німеччина заробила 275 мільйонів євро на акціях колишнього підрозділу "Газпрому"

Німеччина заробила 275 млн євро від участі в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), колишнього підрозділу російської державної енергетичної групи ПАТ "Газпром".

Про це повідомляє Bloomberg.

Німеччина заробила 275 млн євро на частці в колишньому підрозділі "Газпрому".

Повідомляється, що цифра 275 млн євро викладена в документі, що супроводжує законопроєкт який був схвалений урядом.

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В повідомленні додають, що період часу не був визначений.

Російська державна компанія була націоналізована урядом Німеччини після того, як Москва почала війну в Україні і припинила постачання газу на континент. Європейська комісія схвалила цей крок разом із вливанням капіталу в SEFE у розмірі 6,3 млрд євро.

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Китайські покупці скрапленого газу вимагають знижок на вантажі з Росії навіть від компаній, не занесених до санкційних списків.

Російська влада ініціювала рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ, щоб збільшити бюджет "Газпрому", який минулого року отримав рекордний у своїй історії чистий збиток.