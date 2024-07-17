Sinsay відкриє ще один магазин під Києвом
Польська fashion-група LPP відкриє магазин одягу, взуття та аксесуарів Sinsay у ТРЦ Gallery Green, який будує компанія "Епіцентр К" у селищі Чабани Київської області.
Про це повідомляє керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії "Епіцентр К" Катерина Весна, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми з радістю анонсуємо відкриття в ТРЦ GALLERY Green магазину Sinsay - одного з найпопулярніших в Україні брендів одягу, взуття та аксесуарів", - прокоментувала вона.
Площа магазину становитиме 1130 кв. м.
При цьому наголошується, що перший повноцінний ТРЦ компанії "Епіцентр К" готується до відкриття вже наприкінці 2024 року. Загальна площа ТРЦ Gallery Green становитиме 96 тис. кв. м, а орендна - 62 тис. кв. м. З них на 51,5 тис. кв. м розташовуватиметься сам "Епіцентр", а ще на 3 тис. кв. м - сімейний парк розваг ТРЦ Epiland.
"Наша зацікавленість у відкритті магазину в Чабанах зумовлена цілою низкою переваг, які матиме ТРЦ GALLERY Green. В першу чергу - це потужні "якірні орендарі" у вигляді торгових форматів мережі Епіцентр та парку розваг EPILAND", - зазначив генеральний директор LPP Ukraine Ярема Івахів.
Нагадаємо:
Поточний 2024 рік може стати першим роком за тривалий час, коли в Україні не відкриють жодного нового ТРЦ через зростання витрат, брак енергоресурсів та нестачу кадрів.
Польський бренд одягу Sinsay, що належить великій ритейл-групі LPP, відкриває одразу три магазини у містах Київської області.
Економічна правда.