Sinsay відкриє ще один магазин під Києвом

Польська fashion-група LPP відкриє магазин одягу, взуття та аксесуарів Sinsay у ТРЦ Gallery Green, який будує компанія "Епіцентр К" у селищі Чабани Київської області.

Про це повідомляє керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії "Епіцентр К" Катерина Весна, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми з радістю анонсуємо відкриття в ТРЦ GALLERY Green магазину Sinsay - одного з найпопулярніших в Україні брендів одягу, взуття та аксесуарів", - прокоментувала вона.

Площа магазину становитиме 1130 кв. м.

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При цьому наголошується, що перший повноцінний ТРЦ компанії "Епіцентр К" готується до відкриття вже наприкінці 2024 року. Загальна площа ТРЦ Gallery Green становитиме 96 тис. кв. м, а орендна - 62 тис. кв. м. З них на 51,5 тис. кв. м розташовуватиметься сам "Епіцентр", а ще на 3 тис. кв. м - сімейний парк розваг ТРЦ Epiland.

"Наша зацікавленість у відкритті магазину в Чабанах зумовлена цілою низкою переваг, які матиме ТРЦ GALLERY Green. В першу чергу - це потужні "якірні орендарі" у вигляді торгових форматів мережі Епіцентр та парку розваг EPILAND", - зазначив генеральний директор LPP Ukraine Ярема Івахів.

Нагадаємо:

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Поточний 2024 рік може стати першим роком за тривалий час, коли в Україні не відкриють жодного нового ТРЦ через зростання витрат, брак енергоресурсів та нестачу кадрів.

Польський бренд одягу Sinsay, що належить великій ритейл-групі LPP, відкриває одразу три магазини у містах Київської області.

Економічна правда.