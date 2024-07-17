Huawei добудовує найбільший центр розробки чипів за 1,4 мільярда доларів

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Разом з тим як темпи конкуренції у сфері напівпровідників збільшуються, Hiawei закінчує будівництво найбільшого центру розробки у своїй структурі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китайська технологічна корпорація Huawei завершує будівництво масштабного центру дослідження і розробки чипів у місті Шанхай.

Повідомляється, що під новий центр була виділена ділянка площею в 1,6 млн квадратних метрів.

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Територія має власну мережу доріг, мостів і навіть свою систему трамваїв. Очікується, що там працюватимуть 30 000 осіб. Це робить його найбільшим дослідницьким центром в структурі Huawei.

Зазначається, що основними завданнями підприємства стануть розробки в галузі напівпровідників для пристроїв, бездротових мереж й інтернету речей.

В повідомленні також додають, що загальна вартість проєкту оцінюється в 10 млрд юанів чи 1,4 млрд дол.

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Нагадаємо:

Материнська фірма провідного китайського виробника мікросхем ChangXin Memory Technologies Inc (CXMT). Інвестує не менше 2,4 мільярда доларів в завод, який може бути використаний для виготовлення пам'яті для штучного інтелекту.

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