Росія б'є FPV-дронами по полях, щоб спалити урожай українських фермерів
На півдні України фермери втрачають десятки гектарів урожаю внаслідок підпалів, які влаштовує армія РФ.
Про це повідомляє на брифінгу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук на брифінгу.
Російська армія з початком жнив почала цілеспрямовано бити FPV-дронами по полях, щоб спалити урожай.
"На Херсонщині дуже велика кількість випадків, коли росіяни запускають FPV-дрони, щоб цілеспрямовано спалити урожай. І люди, які розмінували свої площі, невеликі об’єми по 100 по 200, по 400 гектарів, одноразово втрачають по 20, по 30 гектарів. Це колосальні об’єми, тому що це і позичені гроші, і з того, що вони мали виростити, вони хотіли відповідно віддати й кредити і планувати своє господарське життя", – сказав Марчук.
За його словами, загалом з початку повномасштабної війни аграрна інфраструктура України зазнала збитків вже на понад 50 млрд дол.
Нагадаємо:
Через рекордну засуху в південних областях України, врожайність пшениці та ячменю може знизитись на 5-7% порівняно з минулим роком.
В Україні розпочались жнива - уже зібрали близько 100 тисяч тонн різних сільськогосподарських культур.