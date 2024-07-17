На Дніпропетровщині та Донеччині скасовані екстрені відключення світла 

У Дніпропетровській та Донецькій областях екстрені відключення електроенергії скасовано.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Повертаємось до графіків стабілізаційних відключень. Вони сьогодні діють впродовж усього доби з високою ймовірністю застосування світло-сірих зон відключення. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо:

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У середу 17 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, що означає обмеження до 70% споживачів.

16 липня на одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання - енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях, у тому числі у Дніпропетровській та Донецькій.

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Економічна правда