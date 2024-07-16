Витрати "АТБ" на альтернативну електроенергію зросли вдев’ятеро

Операційні витрати мережі "АТБ", пов'язані з дизельними електростанціями (ДЕС), у червні зросли вдев'ятеро порівняно з квітнем.

Про це повідомили у пресслужбі ритейлера, передає "Інтерфакс-Україна".

"Робота торговельних об'єктів на генераторах дорожча удвічі-втричі (залежить від потужності ДЕС). Питання встановлення систем накопичення та імпорту електроенергії зараз у процесі вивчення та обговорення", - повідомила пресслужба компанії.

Станом на 15 липня 2024 року по всій країні працюють 1228 магазинів мережі "АТБ", 1219 з яких забезпечені стаціонарними ДЕС.

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Решта, за необхідності, працюють на пересувних генераторних станціях, яких у компанії 15 одиниць. Тому під час відключень світла магазини "АТБ" продовжують роботу, але з обмеженнями щодо ввімкнення деякого обладнання.

Нагадаємо:

Більшість бізнес-центрів класу "А" і "Б" готові до роботи в умовах енергодефіциту.

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Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ у червні 2024 року становила 11,3%, це значно більше, ніж у червні 2023-го (5,3%), але менше, ніж у травні 2024-го (13,6%).

Українцям варто готуватися до зростання цін на харчові продукти через перебої з електропостачанням.

Економічна правда