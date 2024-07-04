Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ у червні 2024 року становила 11,3%, це значно більше, ніж у червні 2023-го (5,3%), але менше, ніж у травні 2024-го (13,6%).

Про це повідомили в Українській раді торговельних центрів, передає "Інтерфакс-Україна".

У релізі уточнено, що п'ятірка регіонів із найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ за місяць загалом не змінилася і в червні 2024 року є такою: Харківська (68,1%), Донецька (57,6%), Запорізька (23,6%), Дніпропетровська (22,3%) і Полтавська (14,9%) області.

У середньому по Україні час вимушеного простою через повітряні тривоги сягнув 77,6 робочих днів від початку повномасштабного вторгнення, а в червні 2024 року - 3,7 робочих днів.

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Нагадаємо:

Поточний 2024 рік може стати першим роком за тривалий час, коли в Україні не відкриють жодного нового ТРЦ через зростання витрат, брак енергоресурсів та нестачу кадрів.

Економічна правда

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