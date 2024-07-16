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Чеська компанія розпочне виробництво патронів і гвинтівок в Україні

Вівторок, 16 липня 2024, 18:18 - Олексій Артемчук

Чеський холдинг Colt CZ почне виробляти зброю в Україні, а саме патрони й штурмові гвинтівки. 

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Компанії Sellier & Bellot і Česká zbrojovka, що належать до групи Colt CZ підписали угоди про створення виробництва зброї в Україні.

Повідомляється, що в Україні буде побудований новий патронний завод. Угода підписана між Sellier & Bellot і Укроборонсервісом. 

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"Для нас велика честь бути обраними українським урядом для допомоги у розбудові на українській землі потужностей з виробництва боєприпасів малого калібру за стандартами НАТО. Наш внесок буде зосереджений на постачанні обладнання для виробництва боєприпасів", – сказав генеральний директор Sellier & Bellot Радек Мусіл.

За словами голови уряду України Дениса Шмигаля, це важливо для забезпечення нашої армії зараз і демонструє високий рівень зацікавленості у співпраці з нашою оборонною індустрією. 

"Друга угода – це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ в Україні. Це угода між Česká zbrojovka і відповідним українським підприємством", – сказав Шмигаль.

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Нагадаємо:

Northrop Grumman і "Укроборонпром" домовились про спільне виробництво боєприпасів.

За січень-березень 2024 року виробництво зброї в Україні зросло в середньому на 25,4% до аналогічного періоду 2023 року.

Чехія Україна Укроборонпром зброя
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