Постачання російської нафти впали до найнижчого рівня з початку року

Постачання нафти з РФ опустились до мінімального рівня з січня 2024 року. Падіння зосереджене в портах Чорного та Балтійського морів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Середній чотиритижневий експорт нафти з Росії впав до найнижчого рівня з січня, продовжуючи падіння, яке становило приблизно 570 000 барелів на добу з нещодавнього піку в квітні.

Повідомляється, що падіння продовжилося, попри невелике відновлення тижневого потоку.

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Найбільше падіння - на 11% за два тижні - припало на постачання з балтійських портів країни - Приморськ і Усть-Луга, де потоки впали майже на 30% від нещодавнього максимуму, і з чорноморського терміналу в Новоросійську, де постачання скоротилися майже вдвічі.

Здебільшого падіння відбулося через значне зниження минулого тижня. Ймовірно, це пов'язано з покращенням дотримання Росією цільових показників видобутку ОПЕК+ та відновленням внутрішньої нафтопереробки.

У порівнянні з попереднім тижнем спостерігалося незначне зростання потоків. Це допомогло дещо збільшити валову вартість постачань російської нафти в період, коли ціна барелів нафти в Росії дещо знизилася.

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Експортні ціни на нафту в портах Балтійського та Чорного морів знизилися за тиждень приблизно на 50 центів за барель, тоді як ключовий тихоокеанський сорт ВСТО подешевшав приблизно на 1,30 дол за барель.

Нагадаємо:

Тижневий показник постачань нафти з Росії впав до найнижчого рівня з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Індійські нафтовики спільно ведуть переговори про довгостроковий контракт на імпорт нафти з Росії.