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"Укрнафтобуріння" збільшило обсяг газу в підземних газосховищах в 3 рази

Вівторок, 16 липня 2024, 13:43 - Віктор Волокіта

Міжнародна аудиторська компанія Crowe Erfolg провела аудит діяльності ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" у 2023 році і виявила покращення ефективності роботи підприємства після того, як корпоративні права були передані під управління ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти". 

Зокрема, середньодобовий видобуток природного газу зріс з 1,26 млн кубометрів до 1,56 млн кубометрів.

Обсяги газу в підземних сховищах збільшилися з 74,6 млн кубометрів у липні до 159,3 млн кубометрів у вересні та 243,8 млн кубометрів на кінець 2023 року. Тобто, загалом, відбулося зростання в 3,2 рази.

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 Середньодобовий видобуток вуглеводнів - конденсату, нафти та конденсату легких вуглеводнів - зріс зі 124 тонн до 164 тонн.

 Чистий прибуток "Укрнафтобуріння" з 1 січня до 12 липня 2023 становив 186 млн грн, а вже після передачі в управління з 12 липня до 31 грудня 2023 компанія отримала прибуток в розмірі 831 млн грн.

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Нагадаємо:

У  травні 2023 року Кабмін погодився з пропозицією Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо передачі в управління ПАТ "Укрнафта" корпоративних прав ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння". В липні 2023 року "Укрнафта" призначила новий менеджмент ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та приступила до управління видобувною компанією, яка здійснювала розробку Сахалінського родовища.

У листопаді 2023 року за поданням Держгеонадра Шостий апеляційний адміністративний суд анулював спецдозвіл компанії на видобуток. 

В подальшому Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) відмовився задовольнити скаргу, яка давала шанс на відновлення роботи Сахалінського газового родовища. 

За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" держава втратила 2,46 млрд грн податків. 

Економічна правда

Укрнафтобуріння Укрнафта газ
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