В "Укрнафтобурінні" порахували, скільки держава втратила за півроку простою компанії

За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" (УНБ) держава втратила 2,46 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У пресслужбі нагадали, що 1 грудня 2023 року ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" (УНБ) зупинило видобуток вуглеводнів на виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.

"Ми виконали вимоги рішення колегії суддів за заявою Державної служби геології та надр України. Але через зупинку видобутку держава щодня втрачає податки, дивіденди та природний газ. І це відбувається впродовж шести місяців", - нагадує Олег Мальчик, голова правління "Укрнафтобуріння".

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За підрахунками фахівців УНБ, щомісяця, в середньому, держава недоотримує:

- 47,3 млн кубометрів природного газу;

- 5229 тонн конденсату.

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За пів року це майже 285 млн кубометрів газу та 31 тис тонн конденсату.

Втрати місцевого та державного бюджетів (без ПДФО, ЄСВ та військового збору) становлять 410,5 млн грн щомісячно. Зокрема, це 190 млн ренти, 132,2 млн ПДВ та 88,2 млн податку на прибуток.

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Нагадаємо:

Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) відмовився задовольнити скаргу, яка давала шанс на відновлення роботи Сахалінського газового родовища.

Заявником у справі було не Укрнафтобуріння (компанія, яка розробляла родовище), а державна компанія "Українські енергетичні машини" (колишній Турбоатом).

Видобуток на Сахалінському родовищі зупинено за рішенням ШААС, який скасував наказ Держгеонадра №204, де фігурувало не лише Укрнафтобуріння, але й багато інших компанії та їхніх спецдозволів, зокрема й Українські енергетичні машини.

Розглянувши справу, суд закрив апеляційне провадження, тому Укрнафтобуріння і далі буде простоювати.

Економічна правда