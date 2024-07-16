НБУ запровадить обовʼязкове страхування застави за кредитом у 2025 році

Національний банк України (НБУ) планує запровадити обовʼязкове страхування застави за кредитом у 2025 році.

Про це повідомила директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова в інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що центробанк ще кілька років тому планував введення вимог щодо обовʼязкового страхування застави за кредитом.

Однак постало питання довіри до страховиків, адже на той час були відсутні прозорі показники рівня їхньої стійкості, а позичальники могли брати до уваги якість страховиків.

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Вона додала, що НБУ тоді пішов назустріч банкам і досі відкладає цю норму вже як регулятор страхового ринку, адже його трансформація ще триває.

"У 2025 році ми, нарешті, це зробимо, підтверджуючи, що і регулятор, і банки довіряють цьому сегменту", – пояснила Дадашова.

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