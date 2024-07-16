Відновлення ДніпроГЕС триватиме мінімум три роки – гендиректор "Укргідроенерго"

Відновлення Дніпровської гідроелектростанції після російського ракетного обстрілу займе щонайменше три роки.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

Зазначається, що після російського обстрілу в ніч на 1 червня відновлення ДніпроГЕС триватиме щонайменше три роки.

В повідомленні йдеться, що розбір завалів після обстрілу зайняв півтора місяця – завершили лише 14 липня.

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"Для ворога ДніпроГЕС більш досяжна, лінія фронту – за 50 кілометрів. Вони бʼють там різними ракетами – С-300, Х-101, Х-69. Не завжди наша повітряна оборона може справитись з таким навалом ракет", – сказав генеральний директор Ігор Сирота.

Щонайменше три роки займе відновлення ДніпроГЕС до її версії до ракетного обстрілу, разом з тим потрібні додаткові ресурси для зменшення вразливості станції до нових імовірних атак росіян.

"Укргідроенерго" готує позови в міжнародні та національні суди щодо компенсації росіянами збитків через обстріл ДніпроГЕС – так само, як і щодо Каховської ГЕС.

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Серед 10 найбільших ГЕС України не залишилось жодної, яка б не зазнала ракетних атак росіян. На середину липня по них завдано понад 120 ракетних ударів.

Повідомляється, що "Укргідроенерго" втратило через ворожі обстріли вже майже 45% генерації електроенергії.

Нагадаємо:

"Укргідроенерго" виконало проєктування споруд у складі підготовчих заходів з відбудови Каховського гідровузла та проєктування підпірної споруди у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС.

Орієнтовна сума збитків водним ресурсам внаслідок влучання російських ракет по ДніпроГЕС становить 159,3 тисячі гривень.