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Російська фірма з кібербезпеки "Лабораторія Касперського" згортає бізнес у США

Вівторок, 16 липня 2024, 12:05 - Олексій Артемчук
 
getty images

Російська "Лабораторія Касперського" через оголошення санкцій поступово згорне свою діяльність у США починаючи з 20 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія "Лабораторія Касперського" поступово згортає свою діяльність у США з 20 липня, майже через місяць після того, як адміністрація Байдена оголосила про плани заборонити продажі компанії в країні.

Повідомляється, що компанія Kaspersky, з 15 липня також не дозволяє споживачам купувати продукти на своєму вебсайті, посилаючись на те, що "купівля недоступна для клієнтів із США".

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Нові обмеження уряду США на продажі програмного забезпечення "Лабораторії Касперського", які забороняють завантаження оновлень програмного забезпечення, перепродаж і ліцензування продукту, набудуть чинності 29 вересня.

Нові проєкти "Лабораторії Касперського" у США будуть заблоковані через 30 днів після того, як обмеження було вперше оголошено 20 червня.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів США запровадили санкції проти 12 громадян РФ: під обмежувальні заходи, зокрема, потрапило керівництво "Лабораторії Касперського".

Адміністрація президента США Джо Байдена може до кінця квітня запровадити заборону а використання приватними компаніями і громадянами США програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" (Kaspersky Lab).

США РФ санкції кібербезпека
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