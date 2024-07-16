Російська фірма з кібербезпеки "Лабораторія Касперського" згортає бізнес у США
Російська "Лабораторія Касперського" через оголошення санкцій поступово згорне свою діяльність у США починаючи з 20 липня.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія "Лабораторія Касперського" поступово згортає свою діяльність у США з 20 липня, майже через місяць після того, як адміністрація Байдена оголосила про плани заборонити продажі компанії в країні.
Повідомляється, що компанія Kaspersky, з 15 липня також не дозволяє споживачам купувати продукти на своєму вебсайті, посилаючись на те, що "купівля недоступна для клієнтів із США".
Нові обмеження уряду США на продажі програмного забезпечення "Лабораторії Касперського", які забороняють завантаження оновлень програмного забезпечення, перепродаж і ліцензування продукту, набудуть чинності 29 вересня.
Нові проєкти "Лабораторії Касперського" у США будуть заблоковані через 30 днів після того, як обмеження було вперше оголошено 20 червня.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів США запровадили санкції проти 12 громадян РФ: під обмежувальні заходи, зокрема, потрапило керівництво "Лабораторії Касперського".
Адміністрація президента США Джо Байдена може до кінця квітня запровадити заборону а використання приватними компаніями і громадянами США програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" (Kaspersky Lab).