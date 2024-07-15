Нідерландська компанія Yandex N.V. розірвала зв’язки із РФ

Компанія Yandex NV, зареєстрована в Нідерландах, завершила операцію з продажу свого російського бізнесу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після схвалення акціонерів компанія буде перейменована на Nebius Group і зосередиться на розвитку власних проектів.

Зазначається, що співзасновник Yandex N.V. Аркадій Волож буде курувати процес як генеральний директор фірми, яка тільки-но продала провідну російську пошукову систему.

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Найближчими днями компанія має намір опублікувати більш детальну інформацію про проєкти, які надалі розвиватимуться під назвою Nebius Group.

"Сьогоднішнє оголошення знаменує собою кінець довгого і складного розділу в житті компанії. Всі звʼязки з Росією тепер розірвані", – сказав голова YNV Джон Бойнтон.

Нагадаємо:

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Країни ЄС погодилися виключити співзасновника російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадія Воложа зі списку санкцій.

Після купівлі російського бізнесу "Яндекс" консорціумом приватних інвесторів і менеджерів компанії, російська частина бізнесу, яка генерувала 95% доходів "Яндексу" опинилась під значно більшим контролем Кремля.