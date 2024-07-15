Ринок смартфонів виріс на 6,5% завдяки попиту на Samsung та Apple і продовжує рости

Світові постачання смартфонів зросли на 6,5% у другому кварталі 2024 року до 285,4 млн одиниць завдяки Samsung Electronics і Apple.

Про це повідомляє пресслужба International Data Corporation (IDC).

Світові поставки зростають четвертий квартал поспіль, і досягли 285,4 мільйона одиниць, оскільки виробники смартфонів звертаються до штучного інтелекту, щоб залучити споживачів і захопити більшу частку ринку.

"Хоча відновлення йде повним ходом, і всі 5 провідних компаній демонструють річний приріст, ми спостерігаємо зростаючу конкуренцію між лідерами та поляризацію цінових діапазонів", — сказала директорка з досліджень у команді IDC Worldwide Tracker Набіла Попал.

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За її словами, смартфони з Gen AI захоплять 19% ринку з 234 млн поставок цього року. Дослідницька компанія вважає, що другий квартал передує запуску більшої кількості смартфонів Gen AI у другій половині року, які потенційно стануть наступним драйвером зростання після 5G.

Зазначається, що попередні результати ринку показують, що Samsung зайняла лідируючу позицію в другому кварталі з часткою поставок 18,9% завдяки стратегічному фокусу на своїх флагманах та сильній стратегії ШІ.

Apple завершила квартал на другому місці з часткою 15,8% із покращеними показниками в Китаї та інших ключових регіонах. Обидві провідні компанії показали скромне зростання, порівняно з минулим роком.

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Повідомляється, що Xiaomi зайняла третє місце з часткою 14,8%.

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Нагадаємо:

У вівторок акції Apple досягли найвищої ціни за всю історію - 229 доларів, що збільшило капіталізацію техногіганта до понад 3,5 трильйона доларів - найвищого значення, якого будь-коли досягала будь-яка компанія.

Поставки iPhone компанії Apple в Китаї зросли на 40% в травні, порівняно з тим самим місяцем 2023-го, продовжуючи нещодавній підйом, викликаний значними знижками від великих ритейлерів напередодні червневого шопінг-фестивалю в країні.