Apple збільшила поставки iPhone до Китаю на 40% у травні

Поставки iPhone компанії Apple в Китаї зросли на 40% в травні, порівняно з тим самим місяцем 2023-го, продовжуючи нещодавній підйом, викликаний значними знижками від великих ритейлерів напередодні червневого шопінг-фестивалю в країні.

Про це пише Bloomberg.

Загалом поставки смартфонів до Китаю за цей період зросли більш ніж на 13%, свідчать розрахунки Bloomberg. При цьому поставки іноземних брендів, серед яких Apple становить переважну більшість, зростали майже вчетверо швидше.

За останніми даними Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій, на частку іноземних смартфонів припало трохи більше 5 млн пристроїв.

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Поставки iPhone у КНР почали відновлюватися приблизно в березні, а у квітні підскочили більш ніж на 50%, зазначає агентство. Частково це пояснюється тим, що Apple та її китайські ритейлери знижують ціни з початку 2024 року. До цього, як пише Bloomberg, Apple пережила падіння продажів, поступившись часткою ринку компанії Huawei.

У квітні агентство з посиланням на дані Counterpoint Research повідомляло, що продажі iPhone в Китаї в першому кварталі впали на 19% і показали найгірший результат за квартал з ковідного 2020 року. Тоді Bloomberg писав, що Apple опустилася на китайському ринку на третє місце, її випередили марки Vivo і Honor. При цьому в першому кварталі 2023 року американська компанія лідирувала з 19,7% продажів.

Крім цього, у квітні Reuters із посиланням на дані дослідницької компанії IDC писав, що Apple поступилася південнокорейській Samsung лідерством у світових продажах смартфонів. У перші три місяці 2024 року частка південнокорейської компанії на світовому ринку досягла 20,8%. На частку Apple припало 17,3% світових продажів смартфонів.

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Економічна правда