Рівненська область – лідер з приватизації в Україні: які ще регіони увійшли в топ
Фонд державного майна назвав регіони, де продали найбільше державних об'єктів, і регіони, де приватизація принесла найбільше грошей.
Про це повідомляє голова Фонду державного майна Віталій Коваль.
Рівненська область стала лідером з приватизації в Україні у першому півріччі 2024 року.
Зазначається, що за пів року в області приватизували 25 об'єктів (майже 12% від загальної кількості). Водночас в успішних торгах регіону було найбільше учасників – 165. Дохід від продажу держактивів на Рівненщині наблизився до 167 млн грн і це теж один з кращих результатів – третє місце серед всіх областей.
За кількістю приватизованих об'єктів другу позицію займає Сумська область (20 успішно проданих лотів), а третю – Волинська (17).
Серед всіх регіонів найменша кількість приватизованих активів була у Чернівецькій області, всього 3.
На Донеччині, Луганщині з очевидних причин взагалі не реалізували держактиви, на Херсонщині теж не приватизували жодного об'єкта, хоча на частково окупованому Запоріжжі продали 9 лотів.
Повідомляється, що найбільший дохід до бюджету – 236,2 млн грн – приніс продаж всього 6 лотів у Києві. На другому місці – Львівщина та майже 227,7 млн грн надходжень від приватизації 15 активів.
А найменша сума – 2,2 млн грн – результат 4 торгів на Тернопільщині.
Щодо активності участі в торгах, то другу та третю позицію тут зайняли Житомирщина та Полтавщина з результатом у 105 та 83 учасника відповідно.
В повідомленні додають, що до аукціонів в Київській області долучилося найменше гравців ринку – лише 13.
Нагадаємо:
Голова Фонду держмайна Віталій Коваль анонсував плани приватизації ДП "Леанка" (Закарпатська область).
Під час проведення аукціону ціна державного підприємства зросла у 20 разів до 14 млн 280 тис. Гривень.