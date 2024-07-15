Рівненська область – лідер з приватизації в Україні: які ще регіони увійшли в топ

Фонд державного майна назвав регіони, де продали найбільше державних об'єктів, і регіони, де приватизація принесла найбільше грошей.

Про це повідомляє голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

Рівненська область стала лідером з приватизації в Україні у першому півріччі 2024 року.

Зазначається, що за пів року в області приватизували 25 об'єктів (майже 12% від загальної кількості). Водночас в успішних торгах регіону було найбільше учасників – 165. Дохід від продажу держактивів на Рівненщині наблизився до 167 млн грн і це теж один з кращих результатів – третє місце серед всіх областей.

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За кількістю приватизованих об'єктів другу позицію займає Сумська область (20 успішно проданих лотів), а третю – Волинська (17).

Серед всіх регіонів найменша кількість приватизованих активів була у Чернівецькій області, всього 3.

На Донеччині, Луганщині з очевидних причин взагалі не реалізували держактиви, на Херсонщині теж не приватизували жодного об'єкта, хоча на частково окупованому Запоріжжі продали 9 лотів.

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Повідомляється, що найбільший дохід до бюджету – 236,2 млн грн – приніс продаж всього 6 лотів у Києві. На другому місці – Львівщина та майже 227,7 млн грн надходжень від приватизації 15 активів.

А найменша сума – 2,2 млн грн – результат 4 торгів на Тернопільщині.

Щодо активності участі в торгах, то другу та третю позицію тут зайняли Житомирщина та Полтавщина з результатом у 105 та 83 учасника відповідно.

В повідомленні додають, що до аукціонів в Київській області долучилося найменше гравців ринку – лише 13.

Нагадаємо:

Голова Фонду держмайна Віталій Коваль анонсував плани приватизації ДП "Леанка" (Закарпатська область).

Під час проведення аукціону ціна державного підприємства зросла у 20 разів до 14 млн 280 тис. Гривень.