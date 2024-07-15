У 2024 році митники виявили порушень на 13 мільярдів: майже втричі більше ніж за пів 2023

Сума порушень, яку виявили українські митники за половину 2024 року, збільшилася майже втричі, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Зазначається, що Державна митна служба виявила 5078 порушень митних правил на 13,4 млрд грн за перше півріччя 2024 року.

Сума збільшилася майже втричі, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

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Повідомляється, що у 1407 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 217 млн ​​грн.

Зокрема:

промислових товарів на 148 млн грн;

продовольчих товарів на 32 млн грн;

транспортних засобів на 35 млн грн;

валюти на 1,6 млн грн.

У 1679 справах про порушення митних правил, зокрема заведених у попередніх періодах, митниці виписали штрафів на 39 млн грн, стягнули штрафів — на 41 млн грн.

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Також в повідомленні додають, що на розгляд до суду митницями передано 2543 справи щодо порушення митних правил на 11 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, зокрема заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1 млрд грн.

Нагадаємо:

З 1 липня 2024 року набирає чинності стаття 201-3 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.

Протягом січня-травня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 4265 порушень митних правил на 10,8 млрд грн.