Банки оновили курс валют: долар торгується вище 41, євро - росте

Середній курс долара до гривні у вівторок 15 липня у банках України знизився на 5 копійок, до 41,2 грн за долар, євро зріс на 5 копійок - до 44,95 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 40.60 - 41.20, євро - 43.95 - 44.95.

Райффайзен Банк: долар - 40.75 - 41.12, євро - 44.1 - 44.89.

ПУМБ: долар - 40.80 - 41.3, євро - 44.30 - 44.90

monobank (при оплаті карткою): долар - 40.74 - 41.14, євро - 44.23 - 44.831

На 11:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,07 – 41,2 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,78 – 44,96 грн..

Нагадаємо:

Національний банк України встановив на 15 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,0434 грн/$.

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Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 41 грн і становить 41,04 грн/$.