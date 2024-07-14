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Аргентина продаватиме долари на паралельному ринку в рамках антиінфляційних заходів

Неділя, 14 липня 2024, 10:50 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Центральний банк Аргентини почне продавати долари США на паралельних валютних ринках країни в рамках боротьби з інфляцією і заморожуванням грошової маси в країні.

Про це заявив Кабінет міністрів Аргентини, передає Reuters.

Міністр економіки Луїс Капуто оголосив про нову стратегію в суботу в месенджері X, заявивши, що вона "сприятиме поглибленню процесу дезінфляції".

"За 6 місяців ми покінчили з бюджетним дефіцитом, квазіфіскальним дефіцитом і монетарною емісією", - зазначив Капуто.

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Починаючи з понеділка, коли центральний банк Аргентини випускатиме песо для купівлі доларів США на офіційному валютному ринку, банк збалансовуватиме монетарну базу Аргентини шляхом продажу еквівалентної кількості доларів на паралельному валютному ринку "CCL".

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"В Аргентині більше не друкується жодного песо. Це історична новина", - сказав Капуто в радіоінтерв'ю.

Офіційні дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що п'ятимісячна смуга уповільнення інфляції закінчилася в червні, коли місячна інфляція була вищою, ніж у травні.

Стратегія, розроблена урядом президента Хав'єра Мілея, спрямована на стабілізацію грошової маси, зниження інфляції та скорочення розриву між офіційним курсом аргентинського песо та паралельним курсом, що торгується на фінансових ринках.

З початку року на паралельних ринках південноамериканської країни спостерігається падіння курсу песо, який роками різко відрізнявся від офіційного курсу через суворий валютний контроль.

На момент закриття торгів у п'ятницю офіційний обмінний курс становив 919,5 песо за долар, а так званий "CCL" - 1416,2 песо за долар. Тим часом, широко використовуваний на чорному ринку "синій" курс ослаб до історичного мінімуму в 1 500 песо за долар у п'ятницю.

Нагадаємо:

Хав’єр Мілей відклав підвищення податків на пальне та цін на комунальні послуги, намагаючись зберегти народну підтримку.

Через конфлікт з урядом Хав'єра Мілеї провінція Ла-Ріоха в Аргентині вдалася до випуску власної квазівалюти.

Дружні до бізнесу реформи були прийняті в аргентинському конгресі та разом з цим законодавці відновили раніше скасований податок на прибуток.

Економічна правда

Аргентина реформи фінанси
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