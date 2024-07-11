Одна провінція Аргентини випустила власну валюту, через конфлікт з владою
Через конфлікт з урядом Хав'єра Мілеї провінція Ла-Ріоха в Аргентині вдалася до випуску власної квазівалюти.
Про це повідомляє MercoPress.
Зазначається, що Аргентинська провінція Ла-Ріоха з липня 2024 року ввела в обіг власну квазівалюту, покликану стимулювати місцеву фінансову систему, оживити економіку і споживання.
Гроші провінції Ла-Ріоха, які офіційно називаються облігаціями списання боргу, більш відомі як чачо. Вартість одного чачо дорівнює вартості одного аргентинського песо. Станом на 11 липня 1 аргентинський песо дорівнює 0.044 грн.
Нова валюта аргентинської провінції чачо названі на честь генерала Анхеля Вісенте Пеньялоси (1798-1863), відомого як Ель Чачо, який очолив повстання проти уряду в Буенос-Айресі.
Чачо будуть використовувати для виплати 30% заробітної плати державним управлінцям регіону та для покриття інших витрат провінції. У 2001 році Ла-Ріоха вже використовувала такий самий механізм для боротьби з дефіцитом песо.
Законодавчий орган провінції схвалив новий випуск чачо у січні 2024 року. Цього разу провінція випускає чачо на суму 15 млрд аргентинських песо через конфлікт із центральним урядом щодо економії державних витрат.
Повідомляється, що чачо прийматимуть магазини, які беруть участь у програмі, та компанії, які надають комунальні послуги.
"Тільки подумайте: під час передвиборчої кампанії мене вважали божевільним, коли я пропонував систему з вільною валютною конкуренцією, а тепер вони це просувають", – сказав президент Хав'єр Мілей, коли провінція вперше оголосила про ініціативу.
Нагадаємо:
Дружні до бізнесу реформи були прийняті в аргентинському конгресі та разом з цим законодавці відновили раніше скасований податок на прибуток.
У травні в Аргентині відзвітували про профіцит бюджету в розмірі 2,57 мільярда доларів, що є найбільшим за правління президента-лібертаріанця Хав’єра Мілея.