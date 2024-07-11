Одна провінція Аргентини випустила власну валюту, через конфлікт з владою

фото: уряд Ла-Ріоха

Через конфлікт з урядом Хав'єра Мілеї провінція Ла-Ріоха в Аргентині вдалася до випуску власної квазівалюти.

Про це повідомляє MercoPress.

Зазначається, що Аргентинська провінція Ла-Ріоха з липня 2024 року ввела в обіг власну квазівалюту, покликану стимулювати місцеву фінансову систему, оживити економіку і споживання.

Гроші провінції Ла-Ріоха, які офіційно називаються облігаціями списання боргу, більш відомі як чачо. Вартість одного чачо дорівнює вартості одного аргентинського песо. Станом на 11 липня 1 аргентинський песо дорівнює 0.044 грн.

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Нова валюта аргентинської провінції чачо названі на честь генерала Анхеля Вісенте Пеньялоси (1798-1863), відомого як Ель Чачо, який очолив повстання проти уряду в Буенос-Айресі.

Чачо будуть використовувати для виплати 30% заробітної плати державним управлінцям регіону та для покриття інших витрат провінції. У 2001 році Ла-Ріоха вже використовувала такий самий механізм для боротьби з дефіцитом песо.

Законодавчий орган провінції схвалив новий випуск чачо у січні 2024 року. Цього разу провінція випускає чачо на суму 15 млрд аргентинських песо через конфлікт із центральним урядом щодо економії державних витрат.

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Повідомляється, що чачо прийматимуть магазини, які беруть участь у програмі, та компанії, які надають комунальні послуги.

"Тільки подумайте: під час передвиборчої кампанії мене вважали божевільним, коли я пропонував систему з вільною валютною конкуренцією, а тепер вони це просувають", – сказав президент Хав'єр Мілей, коли провінція вперше оголосила про ініціативу.

Нагадаємо:

Дружні до бізнесу реформи були прийняті в аргентинському конгресі та разом з цим законодавці відновили раніше скасований податок на прибуток.

У травні в Аргентині відзвітували про профіцит бюджету в розмірі 2,57 мільярда доларів, що є найбільшим за правління президента-лібертаріанця Хав’єра Мілея.