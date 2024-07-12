Президент Аргентини зупиняє шокову терапію для стримування інфляції в країні

Хав’єр Мілей відклав підвищення податків на пальне та цін на комунальні послуги, намагаючись зберегти народну підтримку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент Хав'єр Мілей пригальмовує свою програму шокової терапії, намагаючись утримати народну підтримку на тлі похмурої економічної ситуації в Аргентині, навіть якщо це означає розхитування ринків.

Цього місяця лідер лібертаріанців відклав підвищення податків на паливо і цін на комунальні послуги, які разом додали б 1,2 % до щомісячної інфляції.

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Значно субсидовані залізничні тарифи були заморожені з травня, а ціни на автобусні квитки не змінювалися з квітня.

Зазначається, що ці затримки показують шлях, яким Мілей намагається виправити зруйновану економіку, не роздуваючи і без того захмарну інфляцію.

Очікується, що нові дані в п'ятницю покажуть, що місячні темпи зростання споживчих цін зросли після п'яти послідовних знижень.

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На думку експертів, уряд Аргентини настільки зосередився на досягненні стійкого уповільнення інфляції, що почав залишати осторонь інші свої цілі.

В повідомленні йдеться, що будь-які валютні кроки підірвуть популярність президента серед середнього класу, який є основою його програми. Крім цього, рахунки за електроенергію для середнього класу в червні зросли більш ніж удвічі.

Повідомляється, що цього місяця суверенні облігації Аргентини, демонструють найгірші показники серед своїх аналогів з ринків, що розвиваються.

Нагадаємо:

Через конфлікт з урядом Хав'єра Мілеї провінція Ла-Ріоха в Аргентині вдалася до випуску власної квазівалюти.

Дружні до бізнесу реформи були прийняті в аргентинському конгресі та разом з цим законодавці відновили раніше скасований податок на прибуток.

У травні в Аргентині відзвітували про профіцит бюджету в розмірі 2,57 мільярда доларів, що є найбільшим за правління президента-лібертаріанця Хав’єра Мілея.