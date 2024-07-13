У неділю 14 липня графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть впродовж усієї доби

Графіки погодинних відключень у неділю 14 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

З 07:00 до 15:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно, в інші години буде три черги.

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Критична інфраструктура працюватиме без відключень. У разі зміни графіків, про це повідомлятимуть окремо.

Нагадаємо:

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У суботу 13 липня з 14:00 до кінця доби обленерго застосовуватимуть три черги відключень електроенергії.

Польща звернулася до Європейської комісії з пропозицією постачати Україні енергію, вироблену з польського вугілля, за умови, що Польща не платитиме за викиди. У Єврокомісії скептично сприйняли пропозицію.

Економічна правда