OpenAI розробляє прорив у ШІ під кодовою назвою "Strawberry"

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Розробники ChatGPT, компанія OpenAI працює над новим підходом до своїх моделей штучного інтелекту в рамках проєкту під кодовою назвою "Strawberry".

Про це повідомляють джерела Reuters, ознайомленні із цим питанням та документація OpenAI, що є у розпорядженні видання.

За словами співрозмовника, як працює Strawberry - це суворий секрет навіть всередині OpenAI.

Документ, що є у розпорядженні Reuters описує проєкт, який використовує моделі "Strawberry" з метою дозволити штучному інтелекту компанії не просто генерувати відповіді на запити, але й планувати наперед для автономної та надійної навігації в інтернеті, щоб виконувати те, що OpenAI називає "глибокими дослідженнями".

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Проєкт Strawberry раніше був відомий як Q, який вже розглядався всередині компанії як прорив.

Два джерела Reuters розповіли, що на початку цього року вони бачили те, що співробітники OpenAI назвали демоверсією Q, яка здатна відповідати на складні наукові та математичні питання, недосяжні для сьогоднішніх комерційних моделей.

Проєкт "Strawberry" має стати проривом у мисленні ШІ, до чого раніше не доходили інші моделі.

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У вівторок 9 липня на внутрішній нараді OpenAI продемонструвала демоверсію дослідницького проєкту, який, як стверджується, має нові навички мислення подібні до людських.

Покращення мислення у моделях ШІ розглядається як ключ до розблокування здатності моделей робити все - від великих наукових відкриттів до планування та створення нових програмних додатків.

OpenAI має намір використовувати "Strawberry" для проведення досліджень. План знаходиться в процесі розробки. Reuters не змогло з'ясувати чи стане Strawberry загальнодоступним.

Нагадаємо:

Через збільшення уваги регуляторів компанії Microsoft і Apple відмовились від своїх планів приєднатись до ради директорів OpenAI.

Компанія-виробник ChatGPT OpenAI планує заблокувати доступ до технології, яка використовується для створення продуктів ШІ, для організацій в Китаї і деяких інших країнах.

Економічна правда