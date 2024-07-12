Статутний капітал ТЕЦ "Нафтогазу" збільшать майже на 5 мільярдів

Статутний капітал шести теплоцентралей "Нафтогазу" збільшать на 4,92 млрд.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Повідомляється, що кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" докапіталізувати свої теплоцентралі майже на 5 млрд грн.

Нафтогаз має придбати прості іменні акції акціонерних товариств "Дніпровська теплоелектроцентраль", "Криворізька теплоцентраль", "Херсонська теплоелектроцентраль", "Одеська ТЕЦ" та ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", що розміщуватимуться додатково, на загальну суму 4,92 млрд грн.

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Зазначається, що це має збільшити статутний капітал ТЕЦ, що сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків за природний газ, оновленню виробничих потужностей та технічної бази.

Нагадаємо:

За шість місяців 2024 року надходження в державний бюджет від підприємств Групи Нафтогаз склали майже 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

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За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" збільшили видобуток газу на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.