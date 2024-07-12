Ситуація дуже непроста: Україна втратила майже всю маневрову генерацію

Внаслідок російських обстрілів Україна втратила майже всю маневрову генерацію електроенергії.

Про це ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла в інтерв'ю УП.

Так, за її словами ситуація в енергетиці дуже непроста і зараз стоїть питання не просто відновити її, а фактично побудувати нову.

"У нас залишилася базова атомна генерація. Але все, що стосується маневрової генерації, ми майже втратили", - заявила Зеркаль.

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Ремонт генерації залежить від впевненості компаній (наприклад, ДТЕК) у безпеці та результативності відновлювальних робіт.

"Усі ці станції пристріляні. По деяких прильоти були до 20 разів. І якщо у нас не буде достатньо ППО та закрите небо, це буде безкінечна робота по відновленню", - додала Зеркаль.

Нагадаємо:

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Україні необхідно було ще з 2022 року розпочати роботу над створенням децентралізованої генерації електроенергії, але ніхто серйозно не сприймав її необхідність.

Ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що не вірить у побудову 1 ГВт газової генерації до кінця року, який раніше анонсував президент Зеленський.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Трипільська ТЕС забезпечувала електроенергією майже 3 мільйони людей і була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Житомирській та Черкаській областях.

До складу "Центренерго" входили три ТЕС, які, по суті, були всіма активами компанії: Трипільська у Київській області, Зміївська у Харківській області та Вуглегірська у Донецькій області.

22 березня 2024 року Зміївська ТЕС була повністю зруйнована. 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС. Таким чином, "Центренерго" втратило 100% генерації.

Економічна правда.