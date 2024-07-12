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Зеркаль про побудову "гігавата Зеленського": я в це не вірю

П'ятниця, 12 липня 2024, 15:57 - Артур Крижний

Ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що не вірить у побудову 1 ГВт газової генерації до кінця року, який раніше анонсував президент Зеленський.

Про це вона розповіла в інтерв'ю УП.

"У нього, мабуть, є якісь свої джерела інформації, які йому доводять цю можливість", - коментує Зеркаль. 

Вона підкреслила, що буде дуже рада, якщо це відбудеться, але вона не вірить в це.

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"Це не вперше, коли ми живемо якимись ефемерними планами або намагаємося всіх вразити своїми можливостями", - додала вона.

За її словами, встановлення газових установок оцінюють у 70 тижнів. Газові турбіни – це вже 90 тижнів на встановлення і на запуск.

"Чи можна це зробити швидше? Напевно, так, але мають бути вже підготовлені всі умови для цього", - підсумувала Зеркаль.

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Нагадаємо:

Прогноз щодо встановлення до 1 ГВт газової маневреної генерації - реалістичний і підтверджений чіткими конкретними проєктами: наразі вже є декілька десятків МВт.

11 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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