"Автострада" будуватиме метро на Виноградар у Києві: почне роботи за власні кошти

Групу компаній "Автострада" визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві.

Про це повідомив власник групи компаній Максим Шкіль.

На першому етапі компанія планує розпочати роботи за власний рахунок, без авансів. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн.

"Ставимо перед собою задачу, щоб при умові належного фінансування, вийти в 2025 році на повний темп роботи в цілодобовому режимі по всім ділянкам будівництва. Загалом плануємо задіяти понад 4000 працівників", – розповів Шкіль.

Реклама:

Загальна сума інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн. "Автострада" планує в найближчий місяць законтрактувати необхідне обладнання для будівництва метро, на суму понад $30 млн.

Також для того, щоб не було зупинок будівництва, "Автострада" розраховує на кредитні кошти та власний обіговий капітал в межах 1 млрд грн. Ці кошти будуть використовуватись на випадок, якщо у замовника буде затримка з фінансуванням, уточнив Шкіль.

Нагадаємо:

Реклама:

Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником тендеру на розбудову Сирецько-Печерської лінії метрополітену Києва від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

КП "Київський метрополітен" оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 млрд грн.

У чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка Германа Блінова проходили обшуки в рамках кримінальної справи навколо виведення бюджетних коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

Економічна правда.