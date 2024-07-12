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У Росії прогнозують проблеми з роботою YouTube

П'ятниця, 12 липня 2024, 10:59 - Артур Крижний

Російська телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила про технічні проблеми в роботі обладнання Google, що може вплинути на якість роботи YouTube у РФ.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Як ідеться в повідомленні "Ростелекома", це обладнання застосовують для кешування і прискорення завантаження контенту сервісів Googlе - переважно відеохостингу YouTube (система Google Global Cache).

"Через проблеми з експлуатацією зазначеного обладнання та неможливість його розширення в умовах зростання оброблюваного трафіку спостерігається серйозне перевантаження наявних потужностей, зокрема на пірингових стиках. Це може вплинути на швидкість завантаження і якість відтворення роликів у YouTube у абонентів усіх російських операторів", - зазначає компанія.

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Економічна правда.

Росія YouTube телеком
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