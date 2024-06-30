Дві третіх експорту зброї Німеччини йдуть в Україну

Обсяг експортних ліцензій на військову техніку, виданих урядом Німеччини в першій половині 2024 року, становив щонайменше 7,48 мільярда євро, переважна більшість із них була призначена для України.

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки Німеччини на запит депутата Бундестагу від ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) Севіма Дагделена, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

За офіційними даними, з 1 січня по 18 червня уряд Німеччини схвалив постачання військових товарів за кордон на суму щонайменше 7,48 мільярда євро. З них на зброю припадає 5,52 мільярда євро, а на інше військове обладнання – 1,96 мільярда євро.

Загальний показник на 30% перевищує вартість зброї, експортованої в першому півріччі 2023 року. При цьому майже дві третини експорту – 65%, або 4,88 мільярда євро – призначені для України.

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До п’ятірки найбільших одержувачів німецької зброї також увійшли Сінгапур (1,21 мільярда євро), Індія (153,75 мільйона євро), Саудівська Аравія (132,48 мільйона євро – вперше за довгий час) і Катар (100 мільйонів євро).

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Нагадаємо:

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Після перших трьох місяців 2024 року Німеччина схвалила експорт в Україну зброї на 3,54 мільярда євро.

Німеччина допоможе модернізувати енергетичну інфраструктуру регіону, зокрема у сфері фінансування закупівлі додаткових джерел генерації електричної й теплової енергії.