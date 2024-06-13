Акції Мосбіржі відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.

Про це пише "Нова газета Європа" з посиланням на дані торгів.

Акції Сбербанку на відкритті торгової сесії втрачали на 4%, ВТБ – до 4,7%. Папери НОВАТЕК знизилися до 6,8%, "Селігдара" – до 10,3%.

За даними на 10:20 за московським (і київським) часом, індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%, РТС – на 1,4%. Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів уперше з 3 червня, пише "Комерсант".

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Напередодні Московська біржа, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій були включені до санкційного листа США. До цього лише НРД перебував під санкціями Євросоюзу. На цьому фоні Мосбіржа оголосила про припинення з 13 червня торгів доларом та євро.

Нагадаємо:

Як наслідок впливу санкцій, готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс. 12 червня станом на 21:30 максимальне значення заявок на купівлю першої валюти становило 120 рублів за долар, а другої – 125 рублів за євро.

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У деяких банках, у певний момент, курс американського долара сягав 200 рублів.

Офіційний курс долара за даними Центрального Банку РФ становив 89,02 рубля, а євро – 95,74 рубля.