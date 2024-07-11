Доходи Росії від експорту нафти впали до 4-місячного мінімуму

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Червневі доходи від експорту нафти впали, зниження відбулося на тлі скорочення експорту нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок.

У червні країна заробила 16,7 млрд дол від експорту нафти, що на 1,2% менше, ніж місяцем раніше. Однак, доходи країни від експорту нафти підскочили майже на 23% порівняно з минулим роком.

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Повідомляється, що щомісячне зниження доходів відбулося через те, що експорт російської нафти і нафтопродуктів у червні впав до 7,6 млн барелів на день з 7,7 млн барелів на день місяцем раніше.

Середньозважена ціна на російську нафту в червні дещо зросла до 70,39 дол за барель з 70,05 дол у травні, проте підвищення цін не компенсувало зниження експортних потоків.

Зазначається, що російські барелі в середньому продовжували торгуватися значно вище цінового ліміту в 60 дол, запровадженого Групою семи промислово розвинених країн у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.

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У червні податки на нафту принесли близько 6,7 млрд дол до російського бюджету, що майже на 50% більше, ніж рік тому. Порівняно з травнем надходження знизилися на 6,6% через падіння ціни на нафту марки Urals, основної експортної суміші Росії.

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Щонайменше дюжина російських бізнесменів отримала понад 1 трлн руб. (11,3 млрд дол) за 2023 рік і в першому кварталі 2024 року у вигляді дивідендів.

Китайські покупці скрапленого газу вимагають знижок на вантажі з Росії навіть від компаній, не занесених до санкційних списків.

Ціни на нафту зросли 11 липня, оскільки запаси сирої нафти знизилися, а запаси бензину зменшилися, що свідчить про зростання попиту.