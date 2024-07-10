Всі розділи
Укр / Рус

У Сумах частина споживачів залишилася без світла

Середа, 10 липня 2024, 15:49 - Артур Крижний

У Сумах почалися аварійні відключення через аварію на одній з підстанцій "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба Сумиобленерго.

"У зв’язку з аварійною ситуацією на одній із підстанцій НЕК "Укренерго", частина споживачів міста Суми та Сумського району будуть тимчасово без електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Водночас обленерго зазначає, що ситуація контрольована і енергетики працюють над її врегулюванням.

Реклама:

Нагадаємо:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

У середу 10 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Реклама:

Економічна правда.

енергетика електроенергія Сумиобленерго
Реклама:
Матеріали за темою
Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло 10 липня 2024, 14:55
Енергетики повернули світло в "Охматдит" 10 липня 2024, 11:54
В "Укренерго" розповіли, чи вплинула нічна атака на енергооб'єкти на графіки світла 10 липня 2024, 09:28
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті