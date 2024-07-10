У Сумах частина споживачів залишилася без світла
Середа, 10 липня 2024, 15:49 -
У Сумах почалися аварійні відключення через аварію на одній з підстанцій "Укренерго".
Про це повідомляє пресслужба Сумиобленерго.
"У зв’язку з аварійною ситуацією на одній із підстанцій НЕК "Укренерго", частина споживачів міста Суми та Сумського району будуть тимчасово без електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Водночас обленерго зазначає, що ситуація контрольована і енергетики працюють над її врегулюванням.
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Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".
У середу 10 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.
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Економічна правда.
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