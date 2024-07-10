Всі розділи
Укр / Рус

Компанія Пінчука "Інтерпайп" вперше відвантажила продукцію до Австралії

Середа, 10 липня 2024, 15:49 - Олексій Артемчук

Українська промислова компанія "Інтерпайп" у червні 2024 року завершила поставку пробної партії спеціальних товстостінних труб до Австралії.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Інтерпайп".

Зазначається, що компанія "Інтерпайп", яка виробляє безшовні труби і залізничні колеса поставила свою продукцію австралійському виробнику бурового обладнання Harlsen Industries.

В повідомленні йдеться, що замовлення було виконане у співпраці із німецьким партнером. Для відвантаження та митного оформлення продукції в Австралію "Інтерпайп" залучив логістичну компанію з Нідерландів.

Реклама:

За словами компанії дане замовлення виявилось складним. Процес виробництва та логістики були нетиповими, тому і залучалися партнери у Європі.

"До цього австралійський клієнт роками закуповував труби в Євросоюзі. Вдале виконання цього замовлення може відкрити для нас двері і до інших споживачів у Австралії", – сказав директор з продажу труб "Інтерпайп" на ринки Європи Іван Мазанка.

Нагадаємо:

Реклама:

Українські підприємства за підсумками першого півріччя 2024 року збільшили виробництво чавуну на 22,3%, сталі – на 37%, прокату – на 32,2%. 

"Інтерпайп" уклав контракт із компанією Greenbrier - найбільшим вагонобудівником у Європі - на постачання колісних пар.

метал Інтерпайп труби Австралія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Чи програє Україна титанову війну росії? 9 липня 2024, 08:12
В Україні зросло виробництво чавуну, сталі та прокату 8 липня 2024, 19:49
Україна покращила свої позиції у рейтингу світових виробників чавуну 24 червня 2024, 16:22
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті