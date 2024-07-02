"Інтерпайп" Пінчука уклав контракт із найбільшим вагонобудівником у Європі

"Інтерпайп" уклав контракт із компанією Greenbrier - найбільшим вагонобудівником у Європі - на постачання колісних пар.

Про це розповів директор дивізіону залізничної продукції компанії Олександр Гарькавий в інтервʼю ЦТС.

Гарькавий зазначив, що угода з Greenbrier є найбільшим контрактом "Інтерпайпа" за останні два роки. За його словами, Greenbrier буде отримувати окремо колеса та осі.

Він зазначив, що якщо тенденція першого півріччя збережеться до кінця цього року, то в сегменті вантажних вагонів компанія поставить на європейський ринок 20 тисяч колісних пар - 40 тисяч коліс. Окрім того, в межах інших контрактів буде відвантажено майже 105 тисяч коліс.

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Також він виокремив контракти для клієнтів у Іспанії та Фінляндії, це країни з колією, яка відрізняється від європейської.

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Електрометалургійний комплекс "Інтерпайп Сталь" висловлює занепокоєння щодо можливих негативних наслідків від запровадження урядом України нової норми з імпорту 80% електроенергії.

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Економічна правда.