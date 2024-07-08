В Україні зросло виробництво чавуну, сталі та прокату

Укрметалургпром

Українські підприємства за підсумками першого півріччя 2024 року збільшили виробництво чавуну на 22,3%, сталі – на 37%, прокату – на 32,2%.

Про це повідомляє ОП "Укрметалургпром".

За даними "Укрметалургпром", в січні-червні 2024 року вироблено:

чавуну 3,47 млн т (+22,3% відносно січня-червня 2023 р.);

сталі 3,87 млн т (+37%);

прокату 3,14 млн т (+132,2%).

Нагадаємо:

Реклама:

Україна за 5 місяців 2024 року піднялася з 15 на 14 позицію серед 40 країн-виробників чавуну.

Економічна правда

Реклама: