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В Україні зросло виробництво чавуну, сталі та прокату

Понеділок, 8 липня 2024, 19:49 - Віктор Волокіта
 
Укрметалургпром

Українські підприємства за підсумками першого півріччя 2024 року збільшили виробництво чавуну на 22,3%, сталі – на 37%, прокату – на 32,2%. 

Про це повідомляє ОП "Укрметалургпром".

За даними "Укрметалургпром",  в січні-червні 2024 року вироблено:

  • чавуну 3,47 млн т (+22,3% відносно січня-червня 2023 р.);
  • сталі 3,87 млн т (+37%);
  • прокату 3,14 млн т (+132,2%).

Нагадаємо:

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Україна за 5 місяців 2024 року піднялася з 15 на 14 позицію серед 40 країн-виробників чавуну.

Економічна правда

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сталь метал виробництво Україна
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