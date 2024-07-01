Північна Корея використовує супутник РФ для телетрансляцій замість китайського

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Після візиту Путіна до Кіма, Північна Корея замінила китайським супутник для трансляції національного телебачення на російський.

Про це повідомляє Reuters.

Північна Корея перевела трансляцію державних телепередач на російський супутник з китайського.

Сигнали Корейського центрального телебачення Північної Кореї з 29 червня передаються через російський супутник "Експрес 103" замість китайського супутника ChinaSat 12.

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Зміна супутника відбулася після візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї в червні, під час якого він зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином і підписав договір про поглиблення співпраці в усіх сферах, включаючи зобов'язання про взаємну оборону.

Хоча дивитися північнокорейське телебачення онлайн залишається можливим, якість може затримуватися або бути низькою.

При цьому зазначається, що прийом супутникового мовлення обмежується в деяких районах на боці Південної Кореї, яка використовує північнокорейське телебачення як джерело інформації.

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Повідомляється, що у той час, як Росія і Північна Корея зробили заяви про поглиблення зв'язків і пообіцяли протистояти Заходу на чолі з США, Китай уникає будь-яких тристоронніх домовленостей, які можуть ускладнити його відносини з іншими країнами.

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Нагадаємо:

Багато російських фахівців вирушили до Північної Кореї, щоб допомогти у розробці її розвідувального супутника, який вона планує вивести на орбіту вже незабаром.

Митні записи показують, що російська компанія Aurus, яка побудувала автомобіль, який Путін подарував Кім Чен Ину, використовує імпортні деталі з Південної Кореї - "головного ворога" країни.