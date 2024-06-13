США розширили санкції за продаж напівпровідникових чипів Росії

Сполучені Штати різко розширили санкції проти Росії, в тому числі проти китайських компаній, які продають Росії напівпровідники.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Серед інших кроків Міністерство фінансів США заявило, що підвищує "ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з військовою економікою Росії", фактично погрожуючи їм втратою доступу до американської фінансової системи.

Він також заявив, що має намір обмежити можливості російської військово-промислової бази використовувати певне програмне забезпечення та інформаційно-технологічні послуги США і, разом з Державним департаментом, націлений на більш ніж 300 фізичних та юридичних осіб в Росії та за її межами, в тому числі в Азії, Європі та Африці.

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Окремо Міністерство торгівлі заявило, що націлене на підставні компанії в Гонконзі за перенаправлення напівпровідників до Росії, вживаючи заходів, які можуть вплинути на пріоритетні для Москви товари вартістю майже 100 мільйонів доларів, включаючи такі чипи.

Міністерство також розширить списки товарів, які Росія не може імпортувати з інших країн, включивши до них не лише товари американського походження, але й товари під американськими брендами, тобто ті, що вироблені з використанням американської інтелектуальної власності або технологій, повідомив журналістам високопоставлений представник Міністерства торгівлі на умовах анонімності.

Економічна правда.

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