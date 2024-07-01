Український бізнес продовжує негативно оцінювати свою діяльність: які причини

Бізнес другий місяць поспіль негативно оцінив результати своєї діяльності. У червні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) знизився до 43.6 з 48.0 у травні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Бізнес у червні вдруге поспіль надав негативні оцінки ділової активності. Серед причин, що на це вплинули виділяють:

збереження невизначеності щодо тривалості війни;

зростання витрат бізнесу через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак на енергосистему та підвищення тарифів;

слабкий інвестиційний попит;

погіршення курсових очікувань;

несприятливі тенденції на ринку праці;

значний дефіцит кваліфікованих працівників.

Зазначається, що підприємства промисловості послабили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом погіршення безпекової ситуації, значних перебоїв з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у червні становив 45.5 (у травні – 48.8).

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Підприємства торгівлі зберегли негативні очікування на тлі ускладнення ситуації з енергопостачанням, підвищення тарифу на електроенергію та погіршення курсових очікувань: секторальний індекс – 46.4 (був – 47.7).

Підприємства будівництва також значно послабили свої оцінки через слабкий інвестиційний попит, тривалі відключення електроенергії та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс – 43.0 (був – 49.8).

Підприємства сфери послуг вдруге поспіль оцінили результати своєї економічної діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на відплив кваліфікованих кадрів, збільшення витрат через дефіцит електроенергії та зниження попиту: секторальний індекс знизився до 39.7 (з 47.2).

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Підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг спрогнозували посилення темпів зростання як закупівельних цін, так і цін на власну продукцію, натомість будівельники були налаштовані на їх незначне сповільнення.

В повідомленні йдеться, що ситуація на ринку праці погіршилася. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у сфері послуг.

Нагадаємо:

Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності.

У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни.