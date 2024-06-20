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Продажі електрокарів в ЄС впали у травні, найбільше в Німеччині

Четвер, 20 червня 2024, 10:54 - Економічна правда

Продажі нових електромобілів в Європейському Союзі в травні впали на 12% порівняно з минулим роком. Зокрема на 30% впали продажі в Німеччині, яка є лідером за кількістю електрокарів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що загальні продажі нових автомобілів у Союзі впали на 3% у травні порівняно з тим же місяцем 2023 року, що стало другим цьогорічним падінням.

Попит на електромобілі в Європі охолонув в останні місяці після стрімкого зростання протягом декількох років, в той час, як конкуренція за виробництво більш доступних моделей зросла.

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В повідомленні йдеться, що компанія Ілона Маска Tesla зафіксувала падіння продажів в ЄС на 34,2% в травні.

Повністю електричні моделі та гібриди — склали 48,9% всіх нових реєстрацій легкових автомобілів в ЄС у травні, в порівнянні з 46,2% роком раніше.

У той час як частка ринку повністю електричних автомобілів впала до 12,5% з 13,8% у травні 2023 року, частка гібридів зросла до 29,9% з 25%.

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Нагадаємо:

З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

електромобіль продаж попит ЄС Німеччина
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