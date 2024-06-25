Tesla відкликає тисячі Cybertrucks через несправність

Американський автовиробник Tesla відкликає тисячі електропікапів Cybertruck через проблеми, які можуть призвести до аварії.

Про це з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомляє Reuters.

Tesla відкликає 11 688 електричних пікапів Cybertruck через несправність склоочисника, яка може погіршити видимість, збільшуючи ризик аварії.

"Надмірний електричний заряд може призвести до виходу з ладу контролера склоочисника переднього скла", - йдеться у повідомленні.

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Виробник електромобілів також відкликає 11 383 одиниці пікапів, оскільки обшивка на днищі багажника могла бути неналежним чином прикріплена, що могло призвести до створення небезпеки для водіїв, які їхали позаду.

Сервісна команда компанії замінить контролер склоочисника і застосує підсилювач адгезії або безкоштовно замінить відсутню обшивку, йдеться в листах.

У квітні компанія відкликала майже 4 000 Cybertrucks, щоб полагодити накладку на педаль акселератора, яка могла відкрутитися і застрягти в обшивці салону.

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Відкликання є черговою невдачею для автомобіля, масове виробництво якого, як очікується, розпочнеться наступного року.

Нагадаємо:

Компанія Tesla відкликає 125 227 автомобілів в США через несправність системи попередження про потребу пристебнути ремені безпеки, яка може збільшити ризик отримання травм при зіткненні.

Економічна правда.