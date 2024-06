Tesla не випустить оновлену модель електромобіля Model Y у цьому році

Компанія-виробник електромобілів Tesla не планує випускати оновлену Model Y в цьому році.

Про це заявив генеральний директор Ілон Маск у своєму пості в соціальній мережі X.

Ілон Маск зазначив, що жодних оновлень Model Y у 2024 році не вийде, додавши що кожне оновлення Tesla покращує авто і навіть на 6 місяців новіший електромобіль буде кращим за попередній.

No Model Y “refresh” is coming out this year.



I should note that Tesla continuously improves its cars, so even a car that is 6 months newer will be a little better.

Реклама: