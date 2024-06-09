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Tesla не випустить оновлену модель електромобіля Model Y у цьому році

Неділя, 9 червня 2024, 13:56 - Володимир Тунік-Фриз

Компанія-виробник електромобілів Tesla не планує випускати оновлену Model Y в цьому році.

Про це заявив генеральний директор Ілон Маск у своєму пості в соціальній мережі X.

Ілон Маск зазначив, що жодних оновлень Model Y у 2024 році не вийде, додавши що кожне оновлення Tesla покращує авто і навіть на 6 місяців новіший електромобіль буде кращим за попередній.

Як повідомляють у Reuters, Tesla не поспішає оновлювати свої застарілі моделі, оскільки високі відсоткові ставки знизили апетит споживачів до дорогих товарів, тоді як конкуренти на найбільшому автомобільному ринку світу, Китаї, випускають дешевші моделі.

Глобальні поставки автомобілів Tesla впали в першому кварталі вперше за майже чотири роки.

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Нагадаємо:

У травні Компанія Tesla відкликала 125 227 автомобілів в США через несправність системи попередження про потребу пристебнути ремені безпеки, яка може збільшити ризик отримання травм при зіткненні.

Автоконцерн Tesla витратить понад 500 млн доларів цього року на розширення своєї мережі швидкої зарядки.

Tesla електромобіль компанії Маск
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