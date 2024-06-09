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Графіки відключень протягом доби скасовані

Неділя, 9 червня 2024, 10:45 - Володимир Тунік-Фриз
 
"Укренерго"

Графіки планових відключень, що мали діяти 9 червня з 20:00 до 22:00 скасовані. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомленням, графіки лімітів споживання, при перевищенні яких можливі відключення, ввечері неділі, 9 червня, були скасовані.

Раніше "Укренерго" повідомляла, що графіки відключень 9 червня діятимуть з 20:00 до 22:00.

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Нагадаємо:

Краща ситуація в енергосистемі 8 червня дозволила почати відключення електроенергії о 18:00, а не о 16:00, як повідомляли раніше.

Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

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Економічна правда

електроенергія Укренерго
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