Дефіцит торгового балансу США зріс найбільше з жовтня 2022 року

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Дефіцит торгового балансу США збільшився у квітні та становив 74,6 млрд дол, це найбільше значення з жовтня 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на дані Міністерства торгівлі США.

Згідно з повідомленням, розрив у торгівлі товарами та послугами зріс на 8,7% порівняно з попереднім місяцем до 74,6 млрд дол, оскільки вартість імпорту досягла найвищого рівня.

Зазначається, що квітневий дефіцит свідчить про те, що торгівля знову стане фактором, що стримує економічне зростання США.

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Хоча торговельний баланс США покращився з 2022 року, апетит до імпортних товарів може залишатися високим, враховуючи стійкі споживчі витрати та різке зростання імпорту товарів, зокрема автомобілів, комп'ютерів та промислових товарів

Вартість імпорту зросла на 2,4% до найвищого показника з середини 2022 року, тоді як експорт збільшився на 0,8%. Ці цифри не скориговані на інфляцію.

З урахуванням інфляції дефіцит торгівлі товарами у квітні збільшився до 93,5 млрд дол, що є найбільшим показником за рік.

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Нагадаємо:

У першому кварталі 2024 року Сполучені Штати випередили Китай як найважливішого торговельного партнера Німеччини.

За прогнозами міжнародних організацій, цього року темп зростання світової торгівлі має зрости більш ніж удвічі, оскільки інфляція послаблюється, а бурхливе зростання економіки США сприяє підвищенню активності.