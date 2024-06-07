У США розпочинають антимонопольні розслідування щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia

Міністерство юстиції США та Федеральна торгова комісія (FTC) уклали угоду, яка дозволить їм розпочати антимонопольні перевірки щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що угода між двома агентствами свідчить про те, що регуляторний контроль набирає обертів на тлі занепокоєння з приводу концентрації в галузях, які формують ШІ.

Microsoft і Nvidia не тільки домінують у своїх галузях, але й є двома найбільшими компаніями світу за ринковою капіталізацією.

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Американські антимонопольні органи публічно висловили низку занепокоєнь щодо ШІ: від переваг, які мають компанії Big Tech у доступі до даних, що використовуються для навчання моделей ШІ, до того, як генеративний ШІ впливає на ринок творчої праці, і до партнерських відносин між компаніями, які потенційно можуть бути використані для обходу необхідних процедур розгляду злиттів і поглинань.

Повідомляється, що Мін’юст США візьме на себе ініціативу в розслідуванні того, чи порушила Nvidia антимонопольне законодавство, в той час, як FTC вивчить поведінку OpenAI і Microsoft.

Nvidia займає близько 80% ринку мікросхем ШІ, включаючи кастомні ШІ-процесори, виготовлені компаніями, що займаються хмарними обчисленнями, такими як Google, Microsoft і Amazon.

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Додається, що угода між двома регуляторами була укладена після того, як FTC у січні цього року зобов'язала OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon і Anthropic надати інформацію про нещодавні інвестиції та партнерства за участю компаній, що займаються розробкою ШІ, і постачальників хмарних сервісів.

Нагадаємо:

Акції компанії-виробника чипів Nvidia зросли до рекордних максимумів у середу, а ринкова оцінка досягла позначки у 3 трильйони доларів. Таким чином, Nvida обігнала Apple, ставши другою найдорожчою компанією в світі.

Доходи компанії OpenAI за 2023 рік перевищили 2 млрд дол у річному обчисленні, а шалений успіх її флагманського продукту ChatGPT виводить компанію в число найбільш швидкозростаючих технологічних компаній в історії.