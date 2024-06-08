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Франція виділить €200 млн грантових коштів на відновлення критичної інфраструктури України

Субота, 8 червня 2024, 10:35 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

У Парижі між урядом Франції та України була підписана грантова угода про залучення 200 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію критичної інфраструктури. З них 60 мільйонів будуть спрямовані на відновнення енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як повідомляють, згідно з умовами підписаної угоди, 200 мільйонів євро призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру, для відбудови України. 

Йдеться про такі сектори, як охорона здоров’я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології. Реалізація проєктів в інших секторах економіки розглядатиметься в індивідуальному порядку.

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За словами президента Франції Емануеля Макрона, 60 мільйонів євро з загальної суми гарантновано буде виділено для відновлення енергетичних потужностей.

Нагадаємо:

Франко-німецька збройова група KNDS офіційно оформлює цієї п'ятниці, 7 червня, створення дочірньої компанії в Україні.

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Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України, що підвищило перспективу укладення угоди на цьому тижні на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки".

Франція енергетика інфраструктура фінансування
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Економічна правда
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