Франція виділить €200 млн грантових коштів на відновлення критичної інфраструктури України

Getty Images

У Парижі між урядом Франції та України була підписана грантова угода про залучення 200 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію критичної інфраструктури. З них 60 мільйонів будуть спрямовані на відновнення енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як повідомляють, згідно з умовами підписаної угоди, 200 мільйонів євро призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру, для відбудови України.

Йдеться про такі сектори, як охорона здоров’я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології. Реалізація проєктів в інших секторах економіки розглядатиметься в індивідуальному порядку.

Реклама:

За словами президента Франції Емануеля Макрона, 60 мільйонів євро з загальної суми гарантновано буде виділено для відновлення енергетичних потужностей.

Нагадаємо:

Франко-німецька збройова група KNDS офіційно оформлює цієї п'ятниці, 7 червня, створення дочірньої компанії в Україні.

Реклама:

Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України, що підвищило перспективу укладення угоди на цьому тижні на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки".