Україна в травні досягла другого найвищого рівня експорту товарів з початку великої війни

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В травні 2024 року фізичні обсяги експорту товарів склали 12,2 млн тонн, вартістю - 3,3 млрд доларів. Це другий найбільший показник за весь період великої війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як пояснив заступник міністра економіки Тарас Качка, у травень є місяцем коли традиційно зменшується експорт зернової продукції. Так, кукурудзи у травні було експортовано 3,6 млн тонн, що на 452 тисячі тонн менше, ніж у квітні, пшениці – 1,6 млн тонн, що на 285 тисяч тонн менше.

Водночас в травні зафіксований істотний приріст обсягів експорту металургії. Зокрема, експорт безшовних труб у порівнянні з квітнем 2024 року зріс на 50,2%, напівфабрикатів — на 40%, плоского прокату – на 17%.

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"Тому так важливо, що 31 травня Байден ухвалив прокламацію, якою продовжив звільнення української сталі від мит. До речі автономні заходи ЄС також передбачають звільнення української сталі від захисного мита в ЄС. Це дає нам великі можливості для інтеграції українського ГМК з промисловістю ЄС та США", - зазначив Качка.

У Мінекономіки акцентують увагу на тому, що відбулася зміна географії експорту. Зокрема експорт до Польщі зріс на 12% у порівнянні до квітня і склав 365,8 млн дол. Зафіксоване зростання на 85% експорту до Індії, куди Україна відправляє переважно соняшникову олію. Водночас експорт до Китаю зменшився на 30% через сезонне скорочення експорту кукурудзи, яка є основним експортним товаром України до цієї країни.

"Попри те, що минулого місяця фізичні обсяги експорту товарів скоротилися на 6,9% у порівнянні з квітнем, травень став другим місяцем за цими показниками за увесь час повномасштабного вторгнення", - додає Качка.

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Нагадаємо:

У травні Україна експортувала рекордні 108 тис тонн цукру, з яких до ЄС було відправлено 65%, інших країн – 35%.

В Україні необхідно розвивати сектор з переробки, щоб зберегти потужності в агросекторі і підвищити його ефективність та експортні можливості.