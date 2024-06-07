Волонтери забезпечили половину наявних дронів у військових - депутат

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Близько 60% від потреб військових у дронах забезпечено, 30% з яких – допомога волонтерів, проте кожного місяця одна військова частина використовує і втрачає внаслідок бойових завдань від 100 до півтори тисячі БПЛА.

Про це повідомив народний депутат України, заступник голови Комітету з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв’ю "Укрінформу".

"На жаль, маємо ситуації, наприклад, коли 26 тисяч дронів перебували на якомусь складі й не доїхали до фронту. При тому, що безпілотників на фронті багато не буває", - зазначив Горбенко.

Парламентарій підкреслив, що жодного разу за весь час поїздок на фронт ще не чув від військових, щоб бригади були повністю укомплектовані дронами.

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"Кожного місяця одна військова частина використовує і втрачає внаслідок бойових завдань від 100 до півтори тисячі БПЛА", - поінформував він.

За словами Горбенка, наразі близько 60% від потреб військових у дронах забезпечено, 30% з яких – допомога волонтерів.

Нагадаємо:

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Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

Міноборони з початку року кодифікувало та допустило до експлуатації у війську понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва.

Економічна правда.