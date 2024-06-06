У 2023 році кількість мільйонерів у світі досягла рекордного значення

У світі зафіксували найбільшу кількість мільйонерів з 1997 року – 22.8 млн осіб, до того ж вони багатші, ніж будь-коли, завдяки своїм інвестиціям у фондовий ринок.

Про це повідомляє DW, з посилання на звіт World Wealth Report.

"Зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, додавши більше членів до клубу доларових мільйонерів", - йдеться у звіті про світове багатство.

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Capgemini, кількість людей у всьому світі з інвестиційними активами щонайменше в 1 мільйон доларів минулого року зросла на 5,1% до приблизно 22,8 млн осіб.

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Це найвищий показник з моменту першого щорічного дослідження, проведеного у 1997 році. Загальні статки найбагатших людей світу цьогоріч зросли на 4,7% до рекордних 86,8 трлн доларів.

Через економічну та політичну невизначеність у 2022 році статки найбагатших людей, а також кількість мільйонерів у всьому світі скоротилися.

Однак 2023 рік приніс економічне зростання та покращив стан основних інвестиційних секторів, що дозволило повернутися до зростання числа мільйонерів та їх активів.

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Як зазначається, їхні статки зросли внаслідок стрімкого буму фондових ринків, зокрема, технологічний індекс Nasdaq у Нью-Йорку зріс на 43% у 2023 році, тоді як фондовий індекс, до якого входять акції найбільших компаній США, S&P 500 зріс на 24%.

Найбільше зростання було зафіксовано у Північній Америці. "Завдяки міцній економіці, зниженню інфляції та бурхливому розвитку фондових ринків статки найбагатших у Північній Америці зросли на 7,2% до 26,1 трлн доларів, а кількість мільйонерів зросла на 7,1% до 7,4 млн", – йдеться у дослідженні.

Нагадаємо:

У світовому рейтингу мільярдерів від Forbes 785-те місце посів найбагатший українець, власник ДТЕК і співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов зі статками 4 мільярди доларів.

Кожний відсотковий пункт підвищення цін на продукти харчування штовхає 10 мільйонів людей за межу бідності у всьому світі.