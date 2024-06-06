У 2023 році кількість мільйонерів у світі досягла рекордного значення
У світі зафіксували найбільшу кількість мільйонерів з 1997 року – 22.8 млн осіб, до того ж вони багатші, ніж будь-коли, завдяки своїм інвестиціям у фондовий ринок.
Про це повідомляє DW, з посилання на звіт World Wealth Report.
"Зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, додавши більше членів до клубу доларових мільйонерів", - йдеться у звіті про світове багатство.
Згідно з дослідженням консалтингової компанії Capgemini, кількість людей у всьому світі з інвестиційними активами щонайменше в 1 мільйон доларів минулого року зросла на 5,1% до приблизно 22,8 млн осіб.
Це найвищий показник з моменту першого щорічного дослідження, проведеного у 1997 році. Загальні статки найбагатших людей світу цьогоріч зросли на 4,7% до рекордних 86,8 трлн доларів.
Через економічну та політичну невизначеність у 2022 році статки найбагатших людей, а також кількість мільйонерів у всьому світі скоротилися.
Однак 2023 рік приніс економічне зростання та покращив стан основних інвестиційних секторів, що дозволило повернутися до зростання числа мільйонерів та їх активів.
Як зазначається, їхні статки зросли внаслідок стрімкого буму фондових ринків, зокрема, технологічний індекс Nasdaq у Нью-Йорку зріс на 43% у 2023 році, тоді як фондовий індекс, до якого входять акції найбільших компаній США, S&P 500 зріс на 24%.
Найбільше зростання було зафіксовано у Північній Америці. "Завдяки міцній економіці, зниженню інфляції та бурхливому розвитку фондових ринків статки найбагатших у Північній Америці зросли на 7,2% до 26,1 трлн доларів, а кількість мільйонерів зросла на 7,1% до 7,4 млн", – йдеться у дослідженні.
Нагадаємо:
У світовому рейтингу мільярдерів від Forbes 785-те місце посів найбагатший українець, власник ДТЕК і співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов зі статками 4 мільярди доларів.
Кожний відсотковий пункт підвищення цін на продукти харчування штовхає 10 мільйонів людей за межу бідності у всьому світі.